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Эдинсон Кавани не сыграет за сборную Уругвая в сентябре

14:54
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Форвард «МЮ» Эдинсон Кавани не поможет сборной Уругвая в осенних матчах отбора к ЧМ-2022, сообщает официальный сайт команды.

По данным источника, игрока решили не вызывать из-за карантинных ограничений, действующих в Великобритании. Изначально футболист был включен в список вызванных игроков на матчи отбора к ЧМ-2022.

Уругвай входит в «красный» список. Вернувшись из Великобритании, футболисту придется 10 дней провести в отеле на карантине.

Сборная Уругвая сыграет с Эквадором в ночь на 10 сентября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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