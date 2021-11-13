Златко Далич: «Думаем, что Россия будет играть по схеме 4-3-3»
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал об особенностях подготовки к матчу отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной России.
— Будет ли важно артподготовке, что в вашем распоряжении есть Ивица Олич, Ведран Чорлука, Стипе Плетикоса, которые хорошо знают сборную России?
— Никаких специальных инсайдов у нас нет, но мы, как и соперник, хорошо знаем друг друга. Наш штаб хорошо поработал и помог нам подготовиться к сопернику.
— Матч сборной России против Кипра дал вам какую-то информацию или вы не обращаете на него внимания?
— Мы уверены, что против нас будут играть Джикия и Баринов, а также Караваев. Думаем, что Россия будет играть по схеме 4-3-3.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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