Златко Далич: «Думаем, что Россия будет играть по схеме 4-3-3»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал об особенностях подготовки к матчу отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной России.

— Будет ли важно артподготовке, что в вашем распоряжении есть Ивица Олич, Ведран Чорлука, Стипе Плетикоса, которые хорошо знают сборную России?

— Никаких специальных инсайдов у нас нет, но мы, как и соперник, хорошо знаем друг друга. Наш штаб хорошо поработал и помог нам подготовиться к сопернику.

— Матч сборной России против Кипра дал вам какую-то информацию или вы не обращаете на него внимания?

— Мы уверены, что против нас будут играть Джикия и Баринов, а также Караваев. Думаем, что Россия будет играть по схеме 4-3-3.