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Агент Сафонов: «Слова Ловрена о «России в гостях у дьявола»? Много говорит, а сам на лавке»

17:02
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Агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России в отборочном цикле к чемпионату мира-2022 с Хорватией.

«От матча с Хорватией можно ожидать любого результата. Думаю, сборная России сыграет вничью или проиграет. Все равно болею за Россию, потому что сейчас у нас хорошая команда, мы всех знаем. Почти все хорваты играют в Европе в серьезных клубах, по подбору футболистов их команда все равно сильнее наших. Хочется, чтобы ребята проявили русский характер. В любом случае и у нас, и у хорватов на поле выходят живые люди. Сборная России может забить быстрый гол, тогда у хорватов начнется паника.

Ловрен сказал, что сборная России почувствует себя в гостях у дьявола? Ловрен очень много говорит, но сам сидит на лавке. Есть люди, которые играют, но мало говорят, а есть наоборот.

У сборной России есть шанс на ошибку. Выйти напрямую — это идеальный вариант. Даже проиграв завтра, есть еще стыковые матчи. Не бывает легких соперников. Все равно жду нашу сборную в Катаре. Желаю команде только удачи, а там уже будь как будет. Если ребята полностью выложатся, я увижу, что у них глаза горят, то я прощу сборной любой результат и буду болеть дальше», — сказал Сафонов в интервью «Чемпионату».

Напомним, в заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдет в воскресенье, 14 ноября.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • betonsuccess.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора
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