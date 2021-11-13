Далич: «Травм у нас нет, Влашич в хорошей форме и готов играть»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о ситуации с травмированными игроками перед матчем отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной России.

— Есть ли у вас травмированные игроки? Как оцените игру Влашича в Англии?

— Травм у нас нет, Влашич в хорошей форме и готов играть.

— Хорватия гораздо выше в рейтинге ФИФА. Насколько это важно обращаться внимания перед такими играми?

— Меня это вообще не интересует, важно только смотреть на соперника в конкретном противостоянии.

— Вы играли с командой Станислава Черчесова и с командой Валерия Карпина. Тренер России говорил, что будет играть смело. Вы это видите?

— Мы играли, вы правы. На чемпионате мира был другой матч. Карпин и как игрок был смелым, он пытается привнести это своей команде сейчас. Я не могу сравнивать эти две команды, это разные ситуации.

Сборная России лидирует в группе H с 22 очками, Хорватия идет на второй строчке с 20 очками. В воскресенье, 14 ноября, состоится матч Хорватия — Россия (начало — в 17.00 мск), для выхода на ЧМ-2022 россиянам нужно не проиграть в этой встрече.