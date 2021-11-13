Далич: «Травм у нас нет, Влашич в хорошей форме и готов играть»
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о ситуации с травмированными игроками перед матчем отборочного цикла ЧМ-2022 против сборной России.
— Есть ли у вас травмированные игроки? Как оцените игру Влашича в Англии?
— Травм у нас нет, Влашич в хорошей форме и готов играть.
— Хорватия гораздо выше в рейтинге ФИФА. Насколько это важно обращаться внимания перед такими играми?
— Меня это вообще не интересует, важно только смотреть на соперника в конкретном противостоянии.
— Вы играли с командой Станислава Черчесова и с командой Валерия Карпина. Тренер России говорил, что будет играть смело. Вы это видите?
— Мы играли, вы правы. На чемпионате мира был другой матч. Карпин и как игрок был смелым, он пытается привнести это своей команде сейчас. Я не могу сравнивать эти две команды, это разные ситуации.
Сборная России лидирует в группе H с 22 очками, Хорватия идет на второй строчке с 20 очками. В воскресенье, 14 ноября, состоится матч Хорватия — Россия (начало — в 17.00 мск), для выхода на ЧМ-2022 россиянам нужно не проиграть в этой встрече.
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