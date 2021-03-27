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Жемалетдинов отметил, что ему комфортно играть с Дзюбой

20:04
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Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словении (2:1). Он отметил, что ему комфортно играть с Артемом Дзюбой.

«С первых минут мы хорошо играли, показывали свою игру, — сказал Жемалетдинов в эфире канала «Матч премьер». — В конце словенцы давили, но мы выдержали, отстояли победу, сыграли достойно. Как и в клубе, я играл под нападающими, а при прессинге играл против второго защитника. Думаю, это получилось, задачу мы выполнили.

Перед матчем волновался, конечно, но это нормально. Потом это улетучилось. Дзюба? С ним комфортно играть. Если идет длинная передача — удобно подстраиваться. Он высокий и хорошо скидывает мяч. Низом с ним тоже комфортно играть».

Дзюба сделал дубль в этой игре. У гостей отличился Йосип Иличич.

Россия - Словения

 

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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