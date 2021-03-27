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Черчесов выделил Иличича в составе сборной Словении

20:02
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал самого яркого игрока в составе сборной Словении.

— Все отмечают уровень Иличича.

— Игроков такого уровня невозможно полностью выключить. Но то, что мы задумали, в большинстве моментов сработало. Показал класс, забил великолепный гол. Неслучайно котируется в Италии. Игрок высокого уровня. Но наша тактическая модель свою роль сыграла.

— Как будет идти подготовка к следующему матчу?

— Мы играем рано. Завтра с утра у нас восстановительная тренировка, потом вылетают. Врачи должны изучить, сказать, кто в каком состояние, как проходит восстановление. Задача — изучить соперника и выставить состав, который сможет решить задачу.

Россия победила Словению в отборочном матче чемпионата мира-2022 года со счетом 2:1.

(Константин Колмаков)

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