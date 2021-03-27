Новичок сборной России Максим Мухин прокомментировал свой дебют в национальной команде в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1). Игрок «Локомотива» вышел на замену на 86-й минуте.

«Эмоции очень положительные, — сказал Мухин в эфире «Матч премьер». — В 19 лет дебютировать за сборную России очень классно. Дебютировать в таком сложном матче, счет 2:1, нужно было сыграть надежно. Всё получилось. Конечно, всегда нужно готовиться на 100 процентов.

Намеков от тренерского штаба, могу ли выйти, не было. Почему пересекался с Иличичем? Просто совпадение.

Вообще не понимаю, как так произошло, что вызвали в сборную. Потом пришло осознание уже».