Мухин — о вызове в сборную России: «Не понимаю, как так произошло»
Новичок сборной России Максим Мухин прокомментировал свой дебют в национальной команде в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1). Игрок «Локомотива» вышел на замену на 86-й минуте.
«Эмоции очень положительные, — сказал Мухин в эфире «Матч премьер». — В 19 лет дебютировать за сборную России очень классно. Дебютировать в таком сложном матче, счет 2:1, нужно было сыграть надежно. Всё получилось. Конечно, всегда нужно готовиться на 100 процентов.
Намеков от тренерского штаба, могу ли выйти, не было. Почему пересекался с Иличичем? Просто совпадение.
Вообще не понимаю, как так произошло, что вызвали в сборную. Потом пришло осознание уже».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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