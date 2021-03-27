Жемалетдинов поделился эмоциями после победы над Словенией

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словении (2:1).

«Надеялся, что Станислав Саламович Черчесов даст шанс. И он предоставил его. Очень рад, что сыграл в Мальте, что в игре со Словенией вышел в старте. Очень старался. Переживал и волновался — это нормально, когда играешь за сборную. Это огромная ответственность. И очень рад, что команда выиграла.

Что Черчесов сказал в перерыве? Сказал играть спокойно, бороться. Подбирать второй мяч. Думаю, справились с этим во втором тайме», — сказал Жемалетдинов в интервью пресс-службе национальной сборной России.