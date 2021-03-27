Жемалетдинов поделился эмоциями после победы над Словенией
Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словении (2:1).
«Надеялся, что Станислав Саламович Черчесов даст шанс. И он предоставил его. Очень рад, что сыграл в Мальте, что в игре со Словенией вышел в старте. Очень старался. Переживал и волновался — это нормально, когда играешь за сборную. Это огромная ответственность. И очень рад, что команда выиграла.
Что Черчесов сказал в перерыве? Сказал играть спокойно, бороться. Подбирать второй мяч. Думаю, справились с этим во втором тайме», — сказал Жемалетдинов в интервью пресс-службе национальной сборной России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LC1OeCWESXc&feature=youtu.be
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