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Жемалетдинов поделился эмоциями после победы над Словенией

23:07
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Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словении (2:1).

«Надеялся, что Станислав Саламович Черчесов даст шанс. И он предоставил его. Очень рад, что сыграл в Мальте, что в игре со Словенией вышел в старте. Очень старался. Переживал и волновался — это нормально, когда играешь за сборную. Это огромная ответственность. И очень рад, что команда выиграла.

Что Черчесов сказал в перерыве? Сказал играть спокойно, бороться. Подбирать второй мяч. Думаю, справились с этим во втором тайме», — сказал Жемалетдинов в интервью пресс-службе национальной сборной России.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LC1OeCWESXc&feature=youtu.be

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