Мухин — о дебюте в сборной России: «Волнение сразу ушло, как вышел на поле»
Новичок сборной России Максим Мухин заявил, что не нервничал перед дебютом в национальной команде, который пришелся на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1). Игрок «Локомотива» вышел на замену на 86-й минуте.
«Волнение сразу ушло, как вышел на поле. Все нормально, — сказал Мухин в интервью пресс-службе национальной сборной. — Концовка была немного нервной: были опасные атаки на наши ворота. Хорошо, что мы забили два гола и пропустили только один».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KRk5nKAWpw4&feature=youtu.be
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