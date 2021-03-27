Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Мухин — о дебюте в сборной России: «Волнение сразу ушло, как вышел на поле»

23:02
Теги:

Новичок сборной России Максим Мухин заявил, что не нервничал перед дебютом в национальной команде, который пришелся на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1). Игрок «Локомотива» вышел на замену на 86-й минуте.

«Волнение сразу ушло, как вышел на поле. Все нормально, — сказал Мухин в интервью пресс-службе национальной сборной. — Концовка была немного нервной: были опасные атаки на наши ворота. Хорошо, что мы забили два гола и пропустили только один».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KRk5nKAWpw4&feature=youtu.be

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...