Кудряшов оценил победу над Словенией на восьмерку

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал победу над Словенией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Матч оценил бы на восьмерку. Первый тайм нам удался, — сказал Кудряшов в интервью пресс-службе сборной. — Мы доминировали, и пропущенный гол был нелогичным. Второй тайм был намного тяжелее. И Словения прибавила, и мы стали больше ошибаться, меньше выигрывали подборы. Не смогли забить третий гол, из-за чего получилась нервная концовка. К счастью для нас, выиграли и заработали три очка.

Были готовы, знали, что это крепкая команда, и тренерский штаб перед игрой сказал, что придется терпеть. Так и получилось.

Соскучился по болельщикам, и было приятно, что столько пришло. Ощущение, что не 13 тысяч, а полный стадион. Огромная благодарность им и тем, кто смотрел перед экраном телевизоров".