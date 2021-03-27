Кудряшов оценил победу над Словенией на восьмерку
Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал победу над Словенией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.
«Матч оценил бы на восьмерку. Первый тайм нам удался, — сказал Кудряшов в интервью пресс-службе сборной. — Мы доминировали, и пропущенный гол был нелогичным. Второй тайм был намного тяжелее. И Словения прибавила, и мы стали больше ошибаться, меньше выигрывали подборы. Не смогли забить третий гол, из-за чего получилась нервная концовка. К счастью для нас, выиграли и заработали три очка.
Были готовы, знали, что это крепкая команда, и тренерский штаб перед игрой сказал, что придется терпеть. Так и получилось.
Соскучился по болельщикам, и было приятно, что столько пришло. Ощущение, что не 13 тысяч, а полный стадион. Огромная благодарность им и тем, кто смотрел перед экраном телевизоров".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=tx5usxSskts&feature=youtu.be
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю