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Сегодня, 11:50

«Зенит» отправил в ФИФА данные для получения денег за Ловрена

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Зенита» отправило в ФИФА данные для получения денег за участие на чемпионате мира-2022 защитника питерской команды Деяна Ловрена. 33-летний футболист выступает за сборную Хорватии.

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам 209 миллионов долларов компенсации за участие игроков в чемпионате мира.

«Мы получили информацию и в соответствии с применяемыми регламентами направили данные в ФИФА. Надеюсь, что сложностей с получением денег не будет», — цитирует Медведева ТАСС.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Хорватии, за которую играет Ловрен, лидирует в группе F. Заключительную встречу группового этапа хорваты проведут против бельгийцев завтра, 1 декабря, начало — 18.00 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/16458617
РПЛ
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
ФК Зенит
Деян Ловрен
ФИФА
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