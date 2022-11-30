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Сегодня, 11:35

Билялетдинов сказал, может ли сборная США пройти Нидерланды в 1/8 финала ЧМ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты сборной США.
Фото Reuters

Российский тренер Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 США — Нидерланды.

— Американцы понравились в матче с Ираном?

— Они пытаются играть в интересный футбол. Но им было непросто вскрыть эшелонированную оборону. Пока нет соответствующего класса, чтобы освоить проникающие атаки. Уровень взаимодействия еще не тот. Но это и понятно. Аргентинцы вон топчутся возле чужой штрафной, не могут ничего придумать. А у США все-таки состав послабее. Не хватает креативных игроков.

— Американцы могут пройти Нидерланды в 1/8 финала?

— В футболе всякое бывает. Подопечные ван Гала, конечно, фавориты в этой паре. Мне кажется, в такой напряженной игре американцы рано или поздно все-таки просядут. Пока эта команда ментально не готова выдерживать напряжение все 90 минут.

Сердар Азмун (слева) в&nbsp;матче ЧМ-2022 Иран&nbsp;&mdash; США (0:1). «Иран пешеходным футболом не наработал на плей-офф. Азмун просто неузнаваем...» Билялетдинов — о победе сборной США

Ринат Билялетдинов
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная США по футболу
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