Билялетдинов сказал, может ли сборная США пройти Нидерланды в 1/8 финала ЧМ

Российский тренер Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 США — Нидерланды.

— Американцы понравились в матче с Ираном?

— Они пытаются играть в интересный футбол. Но им было непросто вскрыть эшелонированную оборону. Пока нет соответствующего класса, чтобы освоить проникающие атаки. Уровень взаимодействия еще не тот. Но это и понятно. Аргентинцы вон топчутся возле чужой штрафной, не могут ничего придумать. А у США все-таки состав послабее. Не хватает креативных игроков.

— Американцы могут пройти Нидерланды в 1/8 финала?

— В футболе всякое бывает. Подопечные ван Гала, конечно, фавориты в этой паре. Мне кажется, в такой напряженной игре американцы рано или поздно все-таки просядут. Пока эта команда ментально не готова выдерживать напряжение все 90 минут.