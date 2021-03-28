Зайнутдинов из-за травмы не сыграет с Украиной и вернется в расположение ЦСКА
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал о травме полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова.
«Зайнутдинова однозначно не будет в матче с Украиной. Завтра он улетает в Москву.
То, что его подозревают в симуляции, обвиняют в отсутствии патриотизма — это некорректно.
То, что мы не получили данные от медицинского штаба ЦСКА — это вопрос к клубу, с нашей стороны мы все сделали.
Еще после игры с «Зенитом» я переписывался с ним, и он сказал, что чувствует боли. Поэтому по прибытии в Казахстан Бахтиер прошел через обследование.
Парень хотел играть — это однозначно. Могли поставить уколы, обезболить, но, зная, что он не готов, решили его поберечь. Ребята отнеслись с пониманием», — сказал Байсуфинов в интервью Vesti.kz.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vesti.kz/footballkaz/on-hotel-igrat-trener-sbornoy-kazahstana-travme-zaynutdinova-293550/
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