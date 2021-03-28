Зайнутдинов из-за травмы не сыграет с Украиной и вернется в расположение ЦСКА

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал о травме полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова.

«Зайнутдинова однозначно не будет в матче с Украиной. Завтра он улетает в Москву.

То, что его подозревают в симуляции, обвиняют в отсутствии патриотизма — это некорректно.

То, что мы не получили данные от медицинского штаба ЦСКА — это вопрос к клубу, с нашей стороны мы все сделали.

Еще после игры с «Зенитом» я переписывался с ним, и он сказал, что чувствует боли. Поэтому по прибытии в Казахстан Бахтиер прошел через обследование.

Парень хотел играть — это однозначно. Могли поставить уколы, обезболить, но, зная, что он не готов, решили его поберечь. Ребята отнеслись с пониманием», — сказал Байсуфинов в интервью Vesti.kz.