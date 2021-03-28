Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Англия победила в гостях Албания

20:52
Теги:

Сборная Англии одержала победу над командой Албании в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Англичане выиграли со счетом 2:0.

Англия одержала вторую победу подряд и набрала 6 очков, возглавив группу I.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа I

Албания — Англия — 0:2 (0:1)

Голы: Кейн, 39 (0:1). Маунт, 63 (0:2).

Албания: Бериша, Хюсай, Джимсити, Весели, Исмайли, Мемолла (Леньяни, 59), Лячи (Рамадани, 89), Баре (Мемушай, 72), Чикалеши (Гьясула, 59), Узуни, Бройя (Манай, 59).

Англия: Поуп, Уокер, Шоу, Стоунс, Магуайр, Фоуден (Лингард, 81), Райс, Маунт, Филлипс (Уорд-Проуз, 71), Кейн, Стерлинг.

Предупреждения: Баре, 22. Уокер, 69. Кейн, 73. Хюсай, 79. Гьясула, 89.

Судья: Гринфельд (Израиль).

28 марта. Тирана. Стадион «Арена Комбетаре».

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...