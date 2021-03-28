Англия победила в гостях Албания
Сборная Англии одержала победу над командой Албании в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Англичане выиграли со счетом 2:0.
Англия одержала вторую победу подряд и набрала 6 очков, возглавив группу I.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа I
Албания — Англия — 0:2 (0:1)
Голы: Кейн, 39 (0:1). Маунт, 63 (0:2).
Албания: Бериша, Хюсай, Джимсити, Весели, Исмайли, Мемолла (Леньяни, 59), Лячи (Рамадани, 89), Баре (Мемушай, 72), Чикалеши (Гьясула, 59), Узуни, Бройя (Манай, 59).
Англия: Поуп, Уокер, Шоу, Стоунс, Магуайр, Фоуден (Лингард, 81), Райс, Маунт, Филлипс (Уорд-Проуз, 71), Кейн, Стерлинг.
Предупреждения: Баре, 22. Уокер, 69. Кейн, 73. Хюсай, 79. Гьясула, 89.
Судья: Гринфельд (Израиль).
28 марта. Тирана. Стадион «Арена Комбетаре».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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