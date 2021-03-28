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Дания — Молдавия: датчане повторили свой голевой рекорд 113-летней давности

20:16
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Сборная Дании громит Молдавию в перерыву матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 5:0. Дубль оформил Миккель Дамсгард, по мячу забили Каспер Дольберг, Йенс Ларсен и Матиас Йенсен.

Датчане всего второй раз в истории ведут с разницей в пять мячей к перерыву в официальном матче. Впервые это произошло 113 лет, в игре Олимпиады-1908 против Франции. Тогда Дания выигрывала 6:1, а игра завершилась со счетом 17:1.

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