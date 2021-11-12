Заводящему виража на стадионе «Зенита» запретили два года ходить на футбол за драку на матче Россия — Кипр
Руслан Дрюма, заводящий виража «Зенита», получил двухлетний запрет на посещение спортивных соревнований. Такое решение принял Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Дрюма наказан за драку на матче отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр (6:0). Фанат также был арестован на восемь суток.
«11.11.2021 на футбольном матче между командами «Россия» — «Кипр», находясь в секторе D103 стадиона «Санкт-Петербург Арена», Дрюма создал угрозу своей безопасности и безопасности иных лиц «путем драки в месте большого скопления болельщиков», — говорится в сообщении. — Суд назначил ему наказание в виде ареста на восемь суток с запретом посещать официальные спортивные соревнования сроком на два года».
Были наказаны и два других участника событий. Еще один заводящий — Александр Румянцев за нецензурную брань был оштрафован на 11 тысяч рублей. Он признал вину и заявил, что его спровоцировали. Болельщик Александр Иванов на том же матче участвовал в драке, порвал футболку зрителю, нанес ему несколько ударов. Он арестован на девять суток и также не сможет посещать матчи на протяжении двух лет.
Напомним, вираж покинул стадион в знак протеста после задержания двух заводящих.
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А где посадки, Зин?
12.11.2021
karman79
обезьяны, видел их на трибуне
12.11.2021
lvb
Хмм,это жеж. надо.."Ландскрона" умудрилась драку устроить,причем на БА,на игре сборной.))) Зашквар,однако..)
12.11.2021
henri71
А был ли мальчик? Оказывается был!
12.11.2021
Fanat04
100% болотные будут кричать по углам,что это заговор москвы!!!
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