Руслан Дрюма, заводящий виража «Зенита», получил двухлетний запрет на посещение спортивных соревнований. Такое решение принял Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Дрюма наказан за драку на матче отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр (6:0). Фанат также был арестован на восемь суток.

«11.11.2021 на футбольном матче между командами «Россия» — «Кипр», находясь в секторе D103 стадиона «Санкт-Петербург Арена», Дрюма создал угрозу своей безопасности и безопасности иных лиц «путем драки в месте большого скопления болельщиков», — говорится в сообщении. — Суд назначил ему наказание в виде ареста на восемь суток с запретом посещать официальные спортивные соревнования сроком на два года».

Были наказаны и два других участника событий. Еще один заводящий — Александр Румянцев за нецензурную брань был оштрафован на 11 тысяч рублей. Он признал вину и заявил, что его спровоцировали. Болельщик Александр Иванов на том же матче участвовал в драке, порвал футболку зрителю, нанес ему несколько ударов. Он арестован на девять суток и также не сможет посещать матчи на протяжении двух лет.

Напомним, вираж покинул стадион в знак протеста после задержания двух заводящих.