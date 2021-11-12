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Заводящему виража на стадионе «Зенита» запретили два года ходить на футбол за драку на матче Россия — Кипр

22:11
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Руслан Дрюма, заводящий виража «Зенита», получил двухлетний запрет на посещение спортивных соревнований. Такое решение принял Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Дрюма наказан за драку на матче отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр (6:0). Фанат также был арестован на восемь суток.

«11.11.2021 на футбольном матче между командами «Россия» — «Кипр», находясь в секторе D103 стадиона «Санкт-Петербург Арена», Дрюма создал угрозу своей безопасности и безопасности иных лиц «путем драки в месте большого скопления болельщиков», — говорится в сообщении. — Суд назначил ему наказание в виде ареста на восемь суток с запретом посещать официальные спортивные соревнования сроком на два года».

Были наказаны и два других участника событий. Еще один заводящий — Александр Румянцев за нецензурную брань был оштрафован на 11 тысяч рублей. Он признал вину и заявил, что его спровоцировали. Болельщик Александр Иванов на том же матче участвовал в драке, порвал футболку зрителю, нанес ему несколько ударов. Он арестован на девять суток и также не сможет посещать матчи на протяжении двух лет.

Напомним, вираж покинул стадион в знак протеста после задержания двух заводящих.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Евгений Петров все материалы автора
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  • Ж и в о й

    А где посадки, Зин?

    12.11.2021

  • karman79

    обезьяны, видел их на трибуне

    12.11.2021

  • lvb

    Хмм,это жеж. надо.."Ландскрона" умудрилась драку устроить,причем на БА,на игре сборной.))) Зашквар,однако..)

    12.11.2021

  • henri71

    А был ли мальчик? Оказывается был!

    12.11.2021

  • Fanat04

    100% болотные будут кричать по углам,что это заговор москвы!!!

    12.11.2021