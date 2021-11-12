Андорра — Польша: Куку удален правильно. Действия нападающего соответствовали его прозвищу
Примерно на 9-й секунде отборочного матча чемпионата мира-2022 Андорра — Польша нападающий хозяев поля Рикард Фернандес умышленно ударил рукой в лицо Камиля Глика. Шотландский арбитр Джон Битон абсолютно правильно оценил случившееся и удалил игрока, который больше известен как Куку.
Андорец задолго до того, как следовало начать борьбу за верховую передачу, бросил взгляд на соперника, подпрыгнул в его направлении и ударил рукой. Интересно, на какой срок его теперь дисквалифицируют.
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