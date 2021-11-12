Шотландия победила Молдавию в матче отбора ЧМ-2022
Шотландия обыграла Молдавию в матче отборочного раунда ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 2:0.
На 38-й минуте счет открыл защитник сборной Шотландии Натан Паттерсон. На 65-й минуте нападающий Че Адамс удвоил преимущество.
Шотландцы набрали 20 очков и занимают 2-е место в группе F. У Молдавии одно очко и 6-я позиция.
15 ноября сборная Молдавии сыграет с Австрией, а Шотландия встретится с Данией.
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