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Шотландия победила Молдавию в матче отбора ЧМ-2022

21:51
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Шотландия обыграла Молдавию в матче отборочного раунда ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 38-й минуте счет открыл защитник сборной Шотландии Натан Паттерсон. На 65-й минуте нападающий Че Адамс удвоил преимущество.

Шотландцы набрали 20 очков и занимают 2-е место в группе F. У Молдавии одно очко и 6-я позиция.

15 ноября сборная Молдавии сыграет с Австрией, а Шотландия встретится с Данией.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F
12 нояб, 20:00. Zimbru (Кишинев)
Израиль 2:1 Молдавия
Молдавия 0:4 Дания
Фарерские острова 2:1 Молдавия
Шотландия 1:0 Молдавия
Молдавия 0:2 Австрия
Молдавия
1-й матч 0 : 1
0:2
1-й тайм 0:1
Матч завершен
Шотландия
38` Паттерсон, 65` Адамс
Фарерские острова 0:1 Шотландия
Шотландия 3:2 Израиль
Австрия 0:1 Шотландия
Шотландия 1:0 Молдавия
Дания 2:0 Шотландия
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Голы
Паттерсон, 38 (0:1), Адамс, 65 (0:2)
Молдавия
Намашко Ревенко Болохан (Разгонюк, 61 ) Посмак Марандичи (Йосипой, 71 ) Жардан (Богачук, 62 ) Дрос Ионицэ Рацэ Николаэску (Пунтус, 71 ) Гынсарь (Кожокару, 62 )
Шотландия
Гордон Робертсон Тирни Хендри Купер Паттерсон Макгинн (Тернбулл, 90) Макгрегор Гилмор (Маклин, 85) Армстронг (Нисбет, 73) Адамс (Браун, 85)
Предупреждения
Болохан 58, Ионицэ 60, Марандичи 60, Пунтус 73, Рацэ 79  -  Паттерсон 54
Судьи
Срджан Йованович

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Екатерина Савостина все материалы автора
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