Карвахаль: «Должны победить Японию и получить дополнительную уверенность перед 1/8 финала»

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль подвел итоги матча ЧМ-2022 против Германии (1:1).

«Мы хотели победить. И были близки к этому после голы Мораты. Провели хороший матч, но соперник также сумел проявить себя. В конце концов, Германия всегда находится в числе фаворитов, так что они не собирались сдаваться.

Если мы выиграем у Японии, то будем первыми в группе. И это то, что мы должны сделать. Выйти на матч, одержать победу и получить дополнительную уверенность перед 1/8 финала.

У нас в составе 26 игроков основы, которым тренер может доверять. Мы все находимся в хорошей форме и готовы помочь команде на поле. У тренера есть много альтернатив», — цитирует Карвахаля Marca.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).

В заключительном туре сборная испанцы сыграет с японцами, сборная Германии встретится с командой Коста-Рики. Матчи пройдут 1 декабря.