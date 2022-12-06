Аспиликуэта: «У Испании есть амбиции и энтузиазм, чтобы хорошо сыграть против Марокко»

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира против Марокко.

«Теперь наступает важная часть турнира, и мы должны показать, на что способны. Мы очень взволнованы. У команды есть амбиции и энтузиазм, чтобы хорошо сыграть против Марокко и выйти в четвертьфинал. Мы выглядим как настоящая команда, и это было достигнуто благодаря ежедневной работе и нашему стилю игры», — цитирует AS Аспиликуэту.

Аспиликуэта принял участие в двух матчах сборной Испании на ЧМ-2022 и сделал 1 результативную передачу.

Матч между Марокко и Испанией состоится во вторник, 6 декабря. Начало — в 18.00 по московскому времени.