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Сегодня, 06:18

Тео Эрнандес — о финале ЧМ-2022: «Месси нас не пугает»

Мария Гусева
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Защитник сборной Франции Тео Эрнандес поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022 против Аргентины.

«Месси нас не пугает. Сборная Аргентины — очень сильная команда. Мы знаем, что матч получится отличным. У нас есть несколько дней на подготовку», — цитирует TF1 Эрнандеса.

На ЧМ-2022 Эрнандес принял участие в 5 матчах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 18.00 (мск).

Лионель Месси
Тео Эрнандес
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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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