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Дрогба: «Аргентинцы очень агрессивные, они не позволят Мбаппе играть в свой футбол»

Мария Гусева
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Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022, в котором Франция сыграет с Аргентиной.

«Аргентинцы знают, что французы не любят получать удары по ногам. Аргентинцы очень агрессивные, они не позволят Мбаппе играть в свой футбол. Думаю, они будут блокировать и сдерживать его любыми способами. Но у французов в составе есть еще Тчуамени, Гризманн и Дембеле. Их тоже нужно будет останавливать», — цитирует BBC Дрогба.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется в 18.00 (мск).

Дидье Дрогба
Килиан Мбаппе
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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