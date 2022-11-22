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Андерсен: «Была очень тяжелая игра, атмосфера тоже была непростой, болельщики придавали Тунису много сил»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник сборной Дании Йоахим Андерсен высказался о матче 1-го тура чемпионата мира-2022 против Туниса (0:0).

— Была очень тяжелая игра, атмосфера тоже была непростой, болельщики придавали Тунису много сил. Во второй половине матча мы были лучше, но концовка у нас не задалась. Всегда в первый игре на чемпионате мира непросто, но мы вынесем урок из сегодняшней игры. Вклад Эриксена? Он хороший футболист, и доказывает это каждую неделю игрой за «Манчестер Юнайтед». Без сомнения, он придает нам много сил, креативности.

— Как сегодняшний результат повлияет планы сборной Дании?

— По сути это ничего не меняет, мы должны выигрывать в каждом матче.

— Было ли то, что происходило на трибунах, неким раздражителем для вас?

— Не особо, я привык к такому в АПЛ. Мы говорили об этом перед игрой, что в Катаре живет 35 тысяч тунисцев. Поэтому мы знали, что на этот матч придет много их болельщиков, это было не особо удивительно.

После этой игры Дания занимает первое место в группе D (1 очко), Тунис — второй (1 очко). Следующий матч тунисцы проведут 26 ноября против Австралии (13.00 мск), а датчане в этот же день сыграют с Францией (19.00 мск).

Чемпионат мира по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Туниса по футболу
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