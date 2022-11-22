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Сегодня, 20:11

Глушаков: «Чемпионат мира долгожданный. Жаль, России нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, за кого болеет на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Смотрите какие-то игры ЧМ?

— Да. Какие впечатления? Чемпионат мира долгожданный. Жаль, России нет.

— Как Саудовская Аравия победила?

— Самоотдача. Аргентина недонастроилась, наверное, не реализовала свои моменты и получила. Так в футболе бывает.

— Почему мы их 4 года назад обыграли?

— Потому что четыре года назад у них другая команда была, наверное. Не надо сравнивать Россию, Аргентину и Саудовскую Аравию. Четыре года это много.

— За какие-то сборные болеете?

— За Сербию. Как сказал, что за Сербию, полстраны стало за Сербию болеть. Сначала все за Аргентину говорили. Пиарщики, наверное, помогают выбирать, за какие команды надо болеть.

— Может тогда призовете всех за «Химки» болеть?

— При чем тут это. Мы же про ЧМ говорим. Не работает на РПЛ? На РПЛ тоже работает, пиарщики тоже работают на РПЛ.

Денис Глушаков
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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