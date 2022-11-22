Глушаков: «Чемпионат мира долгожданный. Жаль, России нет»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, за кого болеет на чемпионате мира-2022 в Катаре.
— Смотрите какие-то игры ЧМ?
— Да. Какие впечатления? Чемпионат мира долгожданный. Жаль, России нет.
— Как Саудовская Аравия победила?
— Самоотдача. Аргентина недонастроилась, наверное, не реализовала свои моменты и получила. Так в футболе бывает.
— Почему мы их 4 года назад обыграли?
— Потому что четыре года назад у них другая команда была, наверное. Не надо сравнивать Россию, Аргентину и Саудовскую Аравию. Четыре года это много.
— За какие-то сборные болеете?
— За Сербию. Как сказал, что за Сербию, полстраны стало за Сербию болеть. Сначала все за Аргентину говорили. Пиарщики, наверное, помогают выбирать, за какие команды надо болеть.
— Может тогда призовете всех за «Химки» болеть?
— При чем тут это. Мы же про ЧМ говорим. Не работает на РПЛ? На РПЛ тоже работает, пиарщики тоже работают на РПЛ.