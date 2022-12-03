Алвес — о поражении Камеруну на ЧМ-2022: «Это день сенсаций»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал поражение от Камеруна (0:1) в матче заключительного тура групповой стадии ЧМ-2022.

«Это был день сенсаций. Возможность быть здесь в таком возрасте, вносить свой вклад, говорит о моем уважении к этой профессии. Я огорчен из-за результата. Осталось ощущение, что игра ушла от нас», — приводит слова Алвеса Marca.

Также 39-летний игрок также высказался о том, что Роберто Карлоса по количеству сыгранных матчей за сборную Бразилии (125). Рекордсменом является Кафу (142 матча).

«Роберто Карлос — мой кумир. Я во многом отождествляю себя с ним. Мы понимаем друг друга, потому что, как мне кажется, мы очень похожи. Возможность сравняться с таким великим футболистом, как он, очень важна. Пусть другие продолжают догонять нас», — сказал Алвес.

Бразилия набрала 6 очков и заняла первое место в группе G. В 1/8 финала команде предстоит встретиться с командой Кореи, матч пройдет 5 декабря.