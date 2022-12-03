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Влахович: «Кокорин — невероятный парень. Мы провели хорошее время в «Фиорентине»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Форвард сборной Сербии Душан Влахович подвел итоги матча группового турнира ЧМ-2022 против Швейцарии (2:3), а также поделился впечатлениями от игры с Александром Кокориным за «Фиорентину».

— Что сегодня случилось?

— Ничего, мы проиграли матч. Мы расстроены.

— Вы играли вместе с Кокориным. Как он вам?

— Невероятный парень. Мы провели хорошее время в команде. Желаю ему удачи.

— Расстроены ли вы, что он покинул «Фиорентину»?

— Он будет стараться делать все лучшее. Он прекрасный игрок. Надеюсь, что он достигнет своих результатов.

— В интервью Кокорин говорил, что он такой же сильный, как и вы.

— Возможно, это и так. У меня есть время улучшить свои качества.

Кокорин и Влахович выступали за «Фиорентину» с 2021 года. Летом 2022-го сербский форвард перешел в «Ювентус», а россиянин был арендован кипрским «Арисом».

Александр Кокорин
Душан Влахович
ФК Фиорентина
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