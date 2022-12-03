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Эмболо: «Головин — невероятный игрок. Я счастлив, что он с нами в «Монако»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Форвард сборной Швейцарии и «Монако» Брель Эмболо поделился мнением об игре своего одноклубника Александра Головина.

«Головин — это невероятный игрок. Я счастлив, что он с нами в «Монако». Его роль немного похожа на Шакири. Но каждый раз на поле он ведет себя по-разному. Он классный парень, у которого есть много важных качеств. Головин — молодой игрок, но ему нужно следить за здоровьем. Это очень важно. Вы лучше меня знаете качества Головина. Он очень важный игрок для нас!» — сказал Эмболо.

В текущем сезоне Головин провел 22 матча за «Монако», в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Александр Головин
Брель Эмболо
Сборная Швейцарии по футболу
ФК Монако
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