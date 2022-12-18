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Сегодня, 17:08

Журналист L'Equipe — о финале ЧМ: «Предположу счет 3:2 в пользу сборной Франции, как 4 года назад!»

Журналист L'Equipe Леклер считает, что Франция победит Аргентину со счетом 3:2
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего финала ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной.

«Во Франции мы очень уважаем Месси, и если он так силен на этом чемпионате мира, то это тоже благодаря ПСЖ, верно? Но если Месси никогда не выиграет Кубок мира, что ж, очень жаль. В конце концов, Кройф тоже никогда не выигрывал. Сложно сделать прогноз, потому что эта французская команда с самого начала была странной: они не всегда хорошо защищаются, но им везет, и у них хороший вратарь. Ключевым моментом, безусловно, будет сдерживание Месси на нашем левом фланге, где Мбаппе защищается очень слабо, а Эрнандес недостаточно... Но я все еще оптимистичен, я предположу счет 3:2 в пользу сборной Франции, как четыре года назад!» — сказал Леклер «СЭ».

Сегодня, 18 декабря, сборная Франции сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18.00 по мск.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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