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Захарян рассказал о хейте из-за выбора в пользу сборной России: «Писали: «Ты не человек, ты — говно»

16:37
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, что столкнулся с хейтом, когда принял решение выступать за сборную России, а не за национальную команду Армении.

«Я с 15 лет играю за сборные России и хочу добиваться целей каких-то, играть на чемпионатах Европы и мира. Поэтому выбор такой. Выбирал чисто по футбольным аспектам? — Да, и Россия — вторая родина моя, если не первая. Сталкивался ли с хейтом? Нет, с улыбкой все читал, не вникал в эти сообщения. Были оскорбления: «Чтоб у тебя ничего не получилось» и так далее. «Мы тебя найдем», «Ты не человек, ты — говно». С улыбкой относился, не обращаю внимания. Хочется на эмоциях что-то написать, но потом думаю: «А смысл? Зачем на это реагировать?», — сказал Захарян в интервью YouTube-каналу «Красава».

Захарян дебютировал за сборную России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0). 18-летний футболист провел на поле 70 минут и не отличился результативными действиями.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=65ASecvIxEw

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Иван Торопцев все материалы автора

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