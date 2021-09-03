Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, что столкнулся с хейтом, когда принял решение выступать за сборную России, а не за национальную команду Армении.

«Я с 15 лет играю за сборные России и хочу добиваться целей каких-то, играть на чемпионатах Европы и мира. Поэтому выбор такой. Выбирал чисто по футбольным аспектам? — Да, и Россия — вторая родина моя, если не первая. Сталкивался ли с хейтом? Нет, с улыбкой все читал, не вникал в эти сообщения. Были оскорбления: «Чтоб у тебя ничего не получилось» и так далее. «Мы тебя найдем», «Ты не человек, ты — говно». С улыбкой относился, не обращаю внимания. Хочется на эмоциях что-то написать, но потом думаю: «А смысл? Зачем на это реагировать?», — сказал Захарян в интервью YouTube-каналу «Красава».

Захарян дебютировал за сборную России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0). 18-летний футболист провел на поле 70 минут и не отличился результативными действиями.