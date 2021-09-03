Губерниев: «Если хотим играть на чемпионате мира, мы должны обыгрывать Кипр»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Кипр — Россия.
«Если мы хотим играть на чемпионате мира, мы должны обыгрывать сборную Кипра. С другой стороны, это уже не та команда, которая была 10 лет назад. Они стали организованной командой. Довольно качественно обороняются, могут поймать нас на контратаке. Ожидаю от этого матча множество голов и победы нашей сборной. Этот матч очень важен с точки зрения борьбы за первое место в группе», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Сборная России с 7 очками занимает второе место в группе H, киприоты с 4 очками — на шестой строчке.
Матч Кипр — Россия пройдет 4 сентября в Никосии. Начало — в 19.00 мск.
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