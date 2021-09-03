Билялетдинов: «Матч с Кипром для нашей сборной будет проходным. Сыграем на ноль»
Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Кипра.
«Матч с Кипром для нашей сборной будет проходным. Я думаю, что наши выиграют спокойно, без пропущенных мячей. Недавно играли с ними, проблем не возникло, значит, и сейчас не должно быть трудностей. За результат в ближайшие два матча переживать не стоит. Для меня загадка, почему Смолов не сыграл с Хорватией. Посмотрим, может быть, выйдет в ближайших двух матчах», — сказал Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября в Никосии. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
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