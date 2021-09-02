Захарян: «Надо было быть хладнокровнее»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0) кратко подвел итоги встречи.

— Эмоции хорошие. Конечно, хотели выиграть. Матч получился неплохим, поэтому доволен, — цитирует Захаряна «Матч ТВ». — У меня был хороший момент, чуть не исполнил. Надо было быть хладнокровнее. В перерыве тренер указал на некоторые моменты, что делали неправильно. И на то, что делали правильно, чтобы так продолжали и во втором тайме.

Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.