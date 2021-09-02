Гильеме ответил, считает ли он себя первым номером сборной России
Вратарь сборной России Гильерме после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Хорватии (0:0) отметил, что не считает себя первым номером. По словам голкипера «Локомотива», в сборной много хороших вратарей.
— Узнал, что я буду играть, за один день до матча. Вчера вечером Кафанов после ужина позвал меня и дал знать, что я буду играть, — приводит слова Гильерме «Матч ТВ». — Раньше не было понимания, что именно я выйду на поле против Хорватии. Момент с выходом из ворот? В такой игре мы должны быть готовы. Знал, что у нас будет высокая линия обороны. Я был готов играть как третий защитник. Если идут забросы за спину защитникам, я должен страховать. Это был опасный момент, но я был готов. Лично со мной Карпин перед игрой не общался. Не считаю себя вратарем номер один в сборной, потому что нужно каждый день доказывать. Не могу расслабляться, вместе со мной много хороших вратарей, которые ждут своего шанса. Не считаю, что я номер один.
Россия и Хорватия после этого матча имеют по 7 очков. По дополнительным показателям хорваты опережают россиян и занимают первое место в группе H. 4 сентября сборная России на выезде сыграет против Кипра.
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Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1398456_Volnenija_uzhe_net_jest_otkhodnak_Chto_govorili_futbolisty_trenery_i_eksperty_posle_matcha_Rossija__Khorvatija
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