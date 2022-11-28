Южная Корея — Гана: стартовые составы на матч чемпионата мира-2022

Стали известны стартовые составы национальных команд Южной Кореи и Ганы на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Сборная Южной Кореи: Ким Сын-Гю, Чо Гю-Сон, Ким Джин-Су, Ву-Юн Чун, Хван Ин-Бом, Ким Мин-Чжэ, Сон Хын-Мин, Квон Чан-Хун, Ким Мун-Хван, Ким Юн-Гвон, Чон Ву-Юн

Сборная Ганы: Ати-Зиджи, Парти, Лэмпти, Вильямс, Салису, Амарти, Дж. Айю, А. Айю, Менса, Кудус, Абдул Самед.

Матч Южная Корея — Гана пройдет сегодня, 28 ноября, на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Начало — в 16.00 по московскому времени.