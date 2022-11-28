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Сегодня, 15:25

Непомнящий — о матче с Сербией: «Сравнять после 1:3 — уже большое достижение для Камеруна»

Непомнящий назвал большим достижением для Камеруна ничейный результат в матче с Сербией
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
Фото Reuters

Экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче группы G чемпионата мира-2022 в Катаре против Сербии (3:3).

«Думаю, что после 1:3 сравнять — уже большое достижение для Камеруна. Да, сербы, может, не очень в порядке, но это все равно сборная Сербии, поэтому я удовлетворен результатом. Шансы на выход в плей-офф? Последняя игра все решит, все от нее зависит. У сербов шансов больше, но я за Камерун», — сказал Непомнящий «СЭ».

Команды набрали по 1 очку и замыкают группу G. Лидируют Бразилия и Швейцария (по 3 очка), которые сыграют сегодня в 19.00 по московскому времени.

Непомнящий тренировал сборную Камеруна с 1988 по 1990 год. Вместе с ним африканская команда дошла до четвертьфинала ЧМ-1990.

Чемпионат мира. Группа G
28 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Камерун
3:3
Сербия

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Валерий Непомнящий
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
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