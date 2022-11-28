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Сегодня, 15:01

3:3! Камерун и Сербия сыграли вничью на ЧМ-2022

Камерун и Сербия сыграли вничью на ЧМ-2022 в матче с шестью голами
Руслан Минаев
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Венсан Абубакар забивает в ворота Вани Милинковича-Савича.
Фото Reuters

Сборная Сербии сыграла вничью с Камеруном в матче группового турнира ЧМ-2022 — 3:3.

Счет открыли африканцы ударом Жана Кастеллетто. Сербы ответили двумя мячами в добавленное к первому тайму время: забивали Страхинья Павлович и Сергей Милинкович-Савич.

В начале второго тайма своим 51-м голом за Сербию отличился Александар Митрович. Позже Камерун забил дважды за 3 минуты — голы на счету Венсана Абубакара и Эрика Максима Шупо-Мотинга.

Команды набрали по 1 очку и замыкают группу G. Лидируют Бразилия и Швейцария (по 3 очка), которые сыграют сегодня в 19.00 мск.

Чемпионат мира. Группа G
28 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Камерун
3:3
Сербия
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
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