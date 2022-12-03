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Сегодня, 18:52

Юрий Савичев объяснил причины неудачного выступления сборной Германии на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Автор победного гола в финальном матче Олимпиады 1988 Юрий Савичев, уже много лет живущий в Германии, убежден: немцы на ЧМ-2022 пострадали из-за того, что отвлекались на вещи, не связанные с футболом.

— Необычный чемпионат мира, честно говоря. Ни одна команда не сумела избежать потерь очков в группе. Я такого еще не видел. У всех осечки. Немцы сразу получили холодный душ на голову. А в последнем туре уже от себя не зависели. Хотя и обыграли Коста-Рику. Так часто так бывает, когда твоя судьба зависит от кого-то. Тут, в Германии все недовольны сборной. Не такая сложная группа была — Япония, Коста-Рика.

— И все равно немцы не вышли.

— Это шок. Тем более что они уже второй подряд чемпионат мира не выходят. Конечно, в команде есть преобразования, много новых игроков. Но это не оправдание.

— Что же помешало?

— Политические вещи, думаю, сыграли свою роль. То они рты затыкали себе. Теперь их за это пресса «мочит»: закрывайте, значит, глаза, раз вылетели. И вообще отношение к этому чемпионату мира странное. Кто-то кричит, что ему пива не хватает. Кто-то возмущается по поводу того, что повязки не разрешают носить. Я поражаюсь. Ты приезжаешь в другую страну — ну соблюдай ее законы. Какие проблемы? Не вечно же тут жить. Но, видите, немцы — такой народ, им без сосисок и пива и футбол не футбол. Свободы мало, нужно «отрываться», смаковать еще что-то, помимо футбола. И в сборной были такие настроения. Отсюда и результат.

Немцы набрали четыре очка в трех матчах и заняли третье место в группе, пропустив вперед команды Японии (6) и Испании (4), которые пробились в плей?офф.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-savichev-nemtsam-to-sosiski-to-povyazki-podavaj-poe-tomu-i-rezul-tat-takoj/

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Юрий Савичев
0
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