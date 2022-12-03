Нидерланды обыгрывают США после первого тайма матча 1/8 финала ЧМ-2022

Нидерланды обыгрывают США после первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре — 2:0.

Счет в игре на 10-й минуте открыл Мемфис Депай. Затем в добавленное к первому тайму время забил защитник Дэйли Блинд.