Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Юрий Лоза считает, что сборная Карпина не отличается от сборной Черчесова

13:55
Теги:

Российский певец Юрий Лоза поделился впечатлениями от победы сборной России над Кипром в рамках отборочного матча ЧМ-2022 (2:0).

«Игра не понравилась никому, нас просто возили в конце игры, команда «сдохла». Говорить о том, что мы на что-то претендуем, очень рано. Карпин пока не впечатляет, команда выглядит очень слабо. Тренер должен придумывать новый стиль игры, вливать что-то в игру, сейчас то же самое, что было и с Черчесовым», — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

4 августа в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Кипра. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Россия бьется с Хорватией за первое место, а Украина попадет на ЧМ только через стыки. Расклады отборочного турнира
Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 на 4 сентября: сборная вышла на первое место
Кипр — Россия: Смолов выйдет в стартовом составе, Баринов будет капитаном
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин: расписание и результаты матчей 4 сентября
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры