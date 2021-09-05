Юрий Лоза считает, что сборная Карпина не отличается от сборной Черчесова
13:55
Российский певец Юрий Лоза поделился впечатлениями от победы сборной России над Кипром в рамках отборочного матча ЧМ-2022 (2:0).
«Игра не понравилась никому, нас просто возили в конце игры, команда «сдохла». Говорить о том, что мы на что-то претендуем, очень рано. Карпин пока не впечатляет, команда выглядит очень слабо. Тренер должен придумывать новый стиль игры, вливать что-то в игру, сейчас то же самое, что было и с Черчесовым», — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
4 августа в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Кипра. Встреча завершилась со счетом 2:0.
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