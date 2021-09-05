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Бензема — о сборной Франции: «Нет опасений, что мы не выйдем из группы»

14:01
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема высказался об игре команды в отборе ЧМ-2022. 4 сентября французы сыграли вничью с Украиной (1:1).

«Нет опасений о том, что мы не выйдем из группы. Нам нужно поднажать, чтобы играть более вертикально и причинять сопернику боль.

Игра против Финляндии во Франции — особенный момент. Мои семья и друзья будут на трибунах. Я надеюсь забить", — приводит слова Бензема Eurosport.fr.

Сборная Франции набрала девять очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. Украина занимает третье место.

Игра против Финляндии состоится 7 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.fr/football/il-faut-faire-mal-a-l-adversaire-karim-benzema-et-didier-deschamps-reviennent-sur-la-faillite-de-l-e_sto8525346/story.shtml

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Екатерина Савостина все материалы автора

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