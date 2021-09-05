Бензема — о сборной Франции: «Нет опасений, что мы не выйдем из группы»
14:01
Нападающий сборной Франции Карим Бензема высказался об игре команды в отборе ЧМ-2022. 4 сентября французы сыграли вничью с Украиной (1:1).
«Нет опасений о том, что мы не выйдем из группы. Нам нужно поднажать, чтобы играть более вертикально и причинять сопернику боль.
Игра против Финляндии во Франции — особенный момент. Мои семья и друзья будут на трибунах. Я надеюсь забить", — приводит слова Бензема Eurosport.fr.
Сборная Франции набрала девять очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. Украина занимает третье место.
Игра против Финляндии состоится 7 сентября.
Дополнительная информация:
https://www.eurosport.fr/football/il-faut-faire-mal-a-l-adversaire-karim-benzema-et-didier-deschamps-reviennent-sur-la-faillite-de-l-e_sto8525346/story.shtml
Читайте также
Агитировала за нацистов, была брошена мужем и нищенствовала. Судьба самой молодой олимпийской чемпионки
Россия бьется с Хорватией за первое место, а Украина попадет на ЧМ только через стыки. Расклады отборочного турнира
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю