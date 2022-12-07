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Юран о победе Португалии над Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022: «Якин ошибся с тактикой и установкой»

Константин Белов
Корреспондент
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Мурат Якин.
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал «СЭ» победу сборной Португалии над Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира-2022 (6:1).

Юран считает, что главный тренер швейцарцев Мурат Якин, который ранее работал в России со «Спартаком», ошибся с тактикой на игру против португальцев.

«Сложно сказать, что случилось со Швейцарией. Ей нужно было играть сдержаннее, потому что Португалия показывала свой футбол. Сыграл фактор первого забитого мяча. Можно дать футболисту так десяток раз пробить, и он вряд ли повторит этот гол. Потом Швейцария психологически надломилась. Знаю не понаслышке, если дать португальцам играть в тот футбол, в который они хотят, то они ловят кураж. Их очень сложно ограничить, они не хотят ограничиваться двумя или тремя мячами. Якин ошибся в этом матче с тактикой и установкой», — сказал Юран «СЭ».

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет против Марокко. Матч состоится 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Мурат Якин
Сергей Юран
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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