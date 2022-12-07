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Сегодня, 15:15

Корнеев: «Испанцам нужно пересмотреть свою философию игры»

Корнеев рассуждает о том, почему Испания не прошла Марокко
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший полузащитник «Барселоны» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» рассуждает о том, почему Испания не прошла Марокко в 1/8 финала ЧМ в Катаре.

— По делу ли Испания не прошла Марокко в 1/8 финала ЧМ или ей просто не повезло? Забей Сарабия и... — первый вопрос Корнееву

— Считаю, испанцы наступили на те же грабли, что и на ЧМ в 2018 году. Уже против Японии прозвенел тревожный звоночек. Как только подопечные Луиса Энрике попадают под организованную оборонительную тактику, сталкиваются с серьезными сложностями. У них не получается вскрыть такую защиту. По сути, был только один реальный момент, о котором вы упомянули в своем вопросе — у Сарабии в самом конце дополнительного времени. А в остальном... В то же время марокканцы сами имели шансы забить. Для меня вылет испанцев — глубокое разочарование.

— Но он объясним?

— Дело в самой системе, философии игры. Она не сработала в решающие моменты турнира. Да, испанцы, как обычно, много владели мячом. Но дальше-то что? Где завершение? Можешь хоть весь матч быть на мяче, но если не можешь вскрыть защиту...

— И какой выход?

— Мне кажется, сейчас испанцы столкнулись с довольно глобальной проблемой. Им надо пересмотреть все свое видение футбола, разнообразить свою тактику. Контроль мяча работает против определенных соперников. Но команды, которые строго играют в обороне, мало что позволяют создать таким испанцам.

— Таким — это каким?

— Для нынешней системы Испании нужны впереди исполнители, которые могут обыгрывать соперников один в один!

В 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко сыграет со сборной Португалии 10 декабря.

Игорь Корнеев
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
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