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Немецкий футбольный союз намерен подать в суд на ФИФА из-за запрета на повязку OneLove на ЧМ-2022

Алина Савинова
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Немецкий футбольный союз (DFB) намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за запрета Международной федерацией футбола (ФИФА) на повязку OneLove на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает BILD.

По информации источника, орган немецкого футбола планирует добиться разрешения для вратаря национальной команды Германии Мануэля Нойера на ношение радужной повязки в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.

«ФИФА запретила нам демонстрировать эмблему, символизирующую права человека. Они объединили этот запрет с угрозами спортивных санкций, не уточнив их. DFB намерен проверить, насколь действия ФИФА были законными», — цитирует BILD представителя DFB Штеффена Симона.

Ранее стало известно, что если игроки турнира наденут радужную повязку, то судья будет вправе показать им желтую карточку с первых секунд.

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