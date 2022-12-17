Второй чемпионат мира подряд в число призеров попал футболист из клуба РПЛ

Сборная Хорватии со счетом 2:1 победила команду Марокко в матче за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре.

В составе хорватской сборной медаль завоевал защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Отметим, что на ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии медаль также завоевал один игрок из РПЛ.

Тогда в составе сборной Хорватии, которая в финале уступила Франции (2:4), выступал защитник Ведран Чорлука, представлявший в тот момент московский «Локомотив».