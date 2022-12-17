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Сегодня, 20:08

На последних 11 чемпионатах мира третье место занимали европейские сборные

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Хорватии со счетом 2:1 победила команду Марокко в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре.

Сборная Хорватии во второй раз подряд стала призером чемпионата мира, на турнире 2018 года в России подопечные Златко Далича дошли до финала. Также на их счету бронзовые награды мирового первенства 1998 года.

На последних 11 чемпионатах мира третье место занимали европейские сборные, последним неевропейским бронзовым призером ЧМ стала Бразилия в 1978 году.

Хорватия проиграла лишь два из 14 матчей на последних двух ЧМ (6 побед и 6 ничейных результатов), уступив Франции в финале в России (2:4) и Аргентине в Катаре в полуфинале (0:3).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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