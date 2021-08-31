Все футболисты сборной России готовы сыграть с Хорватией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил состояние игроков перед матчем отборочного цикла ЧМ-2022 с командой Хорватии.
— Все игроки, которые находятся в расположении сборной, здоровы, все, кто не был здоров, заменены на здоровых. Гильерме тоже тренируется в общей группе. Ушибы или царапины, разумеется, присутствуют. По физическим показателям все готовы участвовать в матче с Хорватией. Жемалетдинов дисквалифицирован, так что 28 из 29 готовы играть, — сказал Карпин.
Матч Россия — Хорватия пройдет 1 сентября, начало — в 21.45 (мск).
Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей шесть очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое — команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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