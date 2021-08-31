Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове 19-летнего нападающего Константина Тюкавина и 18-летнего полузащитника Арсена Захаряна на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

— Вы говорили, что Головин и Алексей Миранчук должны играть в основе вместе. Произойдет ли это в сентябрьском цикле? И в каком статусе рассматриваете Тюкавина и Захаряна?

— «Должны играть» — такого не было. Я говорил — могут играть. Два брата Миранчука, наверное, должны играть, они близнецы, чувствуют друг друга. Возможно, в этих матчах Головин и Миранчук будут играть вместе, возможно, не во всех. Тюкавина и Захаряна рассматриваю как игроков основной обоймы сборной — так же, как Джикию, Головина, Миранчука.