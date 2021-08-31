Валерий Карпин: «Тюкавин и Захарян — игроки основной обоймы сборной. Как Джикия, Головин, Миранчук»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вызове 19-летнего нападающего Константина Тюкавина и 18-летнего полузащитника Арсена Захаряна на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
— Вы говорили, что Головин и Алексей Миранчук должны играть в основе вместе. Произойдет ли это в сентябрьском цикле? И в каком статусе рассматриваете Тюкавина и Захаряна?
— «Должны играть» — такого не было. Я говорил — могут играть. Два брата Миранчука, наверное, должны играть, они близнецы, чувствуют друг друга. Возможно, в этих матчах Головин и Миранчук будут играть вместе, возможно, не во всех. Тюкавина и Захаряна рассматриваю как игроков основной обоймы сборной — так же, как Джикию, Головина, Миранчука.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю