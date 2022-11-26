Щенсны — о ЧМ-2022: «Пока мы выигрываем, нам не на что жаловаться»
Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны сравнил чемпионат мира-2022 в Катаре с мундиалем 2018 года, который проходил в России.
— Можете ли вы сравнить этот чемпионат мира с тем, который был в России?
— Этот складывается для нас намного лучше! (смеется)
— А что касается организации?
— У нас пока не было проблем. Пока мы выигрываем, нам не на что жаловаться.
— Помните ли Аршавина, который играл в «Арсенале»?
— Помню!
— Что можете сказать о нем?
— Хороший игрок, отличный парень! Мы проводили несколько дней вместе. Очень нравилось, как он играет.
— Некоторые говорили, что он был ленивым на тренировках?
— Я так не думаю.
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