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Сегодня, 15:58

Что нужно Сербии, чтобы выйти в плей-офф? Расклады чемпионата мира

Отдел футбола «СЭ»
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Футболисты сборной Сербии.
Фото Reuters

Сербия сыграла вничью с Камеруном (3:3) во втором туре группового турнира чемпионата мира. Теперь положение в группе G выглядит так.

И

В

Н

П

М

О

1. Бразилия

1

1

0

0

2-0

3

2. Швейцария

1

1

0

0

1-0

3

3. Камерун

1

0

0

1

0-1

0

4. Сербия

1

0

0

1

0-2

0

Сегодня сыграют Бразилия — Швейцария (19:00), 2 декабря — Камерун — Бразилия и Сербия — Швейцария.

Положение сербов после ничьей с Камеруном осложнилось. Если Швейцария вдруг победит Бразилию, то шансов выйти в плей-офф практически не останется.

Если в сегодняшнем матче будет ничья, то сербам в последнем туре нужно будет обыгрывать соперника с разностью «+2» или больше.

Наилучший вариант — поражение швейцарцев от бразильцев. Тогда сербов устроит любая победа, при этом (как и при других раскладах) Бразилия должна не проиграть Камеруну.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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