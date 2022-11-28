Что нужно Сербии, чтобы выйти в плей-офф? Расклады чемпионата мира
Сербия сыграла вничью с Камеруном (3:3) во втором туре группового турнира чемпионата мира. Теперь положение в группе G выглядит так.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бразилия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
3
|
2. Швейцария
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
3. Камерун
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
|
4. Сербия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
Сегодня сыграют Бразилия — Швейцария (19:00), 2 декабря — Камерун — Бразилия и Сербия — Швейцария.
Положение сербов после ничьей с Камеруном осложнилось. Если Швейцария вдруг победит Бразилию, то шансов выйти в плей-офф практически не останется.
Если в сегодняшнем матче будет ничья, то сербам в последнем туре нужно будет обыгрывать соперника с разностью «+2» или больше.
Наилучший вариант — поражение швейцарцев от бразильцев. Тогда сербов устроит любая победа, при этом (как и при других раскладах) Бразилия должна не проиграть Камеруну.
Новости