Канчельскис заявил, что планирует посетить матчи чемпионата мира в Катаре

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал «СЭ» о планах посетить чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Собираюсь съездить в Катар, но попозже. Я только прилетел оттуда. Наверное, полечу. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, как логистика. Не могу сказать точно, но планирую», — сказал Канчельскис «СЭ».

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.